Sauberer Saft - Wie «grün» ist der Strom an deinem Wohnort?

Die Wasserkraft macht in der Schweiz den grössten Anteil erneuerbarer Energien aus. Doch nicht jedes Kraftwerk ist gleichermassen umweltfreundlich.

Das Tool «Stromlandschaft Schweiz» zeigt, wie «grün» der Strom an deinem Wohnort ist.

Zwar nimmt die Schweiz europaweit einen der hinteren Ränge ein, was den Ausbau von Solar- und Windkraftwerken betrifft. Geht es aber um den Verbrauch erneuerbaren Stroms, steht das Land besser da: Rund drei Viertel des in der Schweiz verbrauchten Stroms stammt aus erneuerbaren Quellen – zu 66 Prozent aus der Wasserkraft.

Erhebliche Unterschiede

Für die neusten Bewertungen wurden die Kriterien indessen verschärft. Der alleinige Bezug erneuerbaren Stroms reicht nicht für einen Platz in den vorderen Rängen. Zusätzlich spielen auch andere Umweltfaktoren eine Rolle: Wie steht es zum Beispiel mit dem Gewässerschutz bei alten Kraftwerken? Welche Umweltbelastungen entstehen durch Bau und Unterhalt der Anlagen? Wie hoch ist der Stromanteil aus Solar-, Biomasse- und einheimischen Wasserkraftwerken?

Die Unterschiede zwischen den Gemeinden sind erheblich: So stehen zum Beispiel einige Ortschaften im Bezirk Olten derzeit am schlechtesten da. Dies allerdings, weil sich die Herkunft des Stroms nicht genau nachweisen lässt, es sich also um Graustrom handelt. Gunzgen, Hägendorf und umliegende Orte wurden deshalb mit einer Note von 2,3 bewertet.