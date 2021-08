«Extrem gefährlicher» Hurrikan - Wie gut ist New Orleans auf einen Monster-Sturm wie «Ida» vorbereitet?

Schleusen, Pumpen, Dämme: Die Stadt New Orleans hat nach Hurrikan «Katrina» 2005 viel in Schutzmassnahmen investiert. Wird das neue Deichsystem dem drohenden Hurrikan «Ida» standhalten? Das wird sich in einigen Stunden zeigen.

1 / 5 Geisterstadt New Orleans: Am 28. August 2021 machte sich die Stadt bereit auf Hurrikan «Ida». Läden sind zu, Menschen bleiben in ihren Häusern. Twitter/David Nola Den Prognosen zufolge soll «Ida» am Abend des 29. August im US-Staat Louisiana als «extrem gefährlicher grosser Hurrikan» auf Land treffen. AFP Beim Eintreffen in Louisiana könnte sich «Ida» um einen Hurrikan der Stärke vier handeln. Ein solches Sturmsystem bringt Windgeschwindigkeiten von mehr als 209 Kilometern pro Stunde mit sich und löst in der Regel «katastrophale Zerstörung» aus. AFP

Darum gehts Die Stadt New Orleans im US-Staat Louisiana wird von Hurrikan «Ida» bedroht.

Das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) warnte, der Bundesstaat Louisiana müsste mit massiven Regenfällen, einer Sturmflut und katastrophalen Winden rechnen.

Die lokalen Behörden haben die Stadt nach dem verheerenden Hurrikan «Katrina» zwar gut auf Hurrikane vorbereitet, doch bei «Ida» prophezeit ein Wetterexperte ein « Worst-Case-Szenario ».

Im Vergleich: Der verheerende Wirbelsturm «Katrina» hatte genau am gleichen Tag - am 29. August - aber im Jahr 2005 die Südküste des US-Staates Louisiana mit einer Windgeschwindigkeit von 280 Kilometern pro Stunde getroffen. Die Dämme hielten damals nicht stand, 80 Prozent der Stadt New Orleans standen unter Wasser. Geschätzt e 1800 Menschen kamen damals ums Leben, Zehntausende wurden obdachlos. Dieses Mal sieht sich die Stadt jedoch besser vorbereitet. Ein Überblick.

Was hat sich seit «Katrina» verändert?

Die US-Regierung hat in den vergangenen Jahren 14,5 Milliarden Dollar für Deiche, Pumpen, Dämme, Fluttore und Drainagen ausgegeben, um New Orleans und die umliegenden Vororte südlich des Lake Pontchartrain besser vor Sturmfluten und Überschwemmungen zu schützen. « Das System nach ‹Katrina› unterscheidet sich grundlegend von dem, was vorher vorhanden war » , erklärt Matt Roe, Sprecher des U.S. Army Corps of Engineers, gegenüber «ABC News» .

Das neue Schutzsystem besteht au s einem 210 Kilometer langen Ring, der eine Sturmflut von etwa neun Metern aufhalten soll. Das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) rechnete am Freitag damit, dass « Ida » Wellen von bis zu 4,6 Metern bringen würde. Die Sturmflut könnte somit in einigen Gebieten über die Deiche reichen , meinte Notfallmanager Heath Jones vom Army Corps of Engineers' New Orleans District. « Die Deiche sind neuerdings mit Schutzvorrichtungen gegen schlimmere Schäden ausgestattet, darunter Panzerungen, Schwalldämme und Pumpen mit Notstromaggregaten » , so Jones.

Was haben Behörden bereits als Schutzmassnahme unternommen?

24 Schleusen w urden schon am Donnersta g , weitere 27 am Freitag und die restlichen 50 am Samstag g eschlossen , wie «Wall Street Journal» berichtet . Das verringert die Überschwemmungsgefahr in einem Gebiet, das lange Zeit als eines der am stärksten gefährdeten der Stadt galt. Eine kleinere Schleuse auf dem Festland wurde jedoch erst kürzlich für Wartungsarbeiten entfernt. Dort planen Behörden, die Lücke mit Sandsäcken zu schliessen.

Was passiert mit dem Regenwasser?

Innerhalb des 210 Kilometer langen Deichrings muss das Regenwasser abgepumpt werden. Das Gebiet um New Orleans verfügt über ein ausgeklügeltes System von Kanälen und Pumpen, um das Wasser abzuleiten. Dieses kann aber bei anhaltenden starken Regenfällen überfordert sein, wie sich etwa 2017 und 2019 zeigte, als bei zwei heftigen Stürmen jeweils mehr als 23 Zentimeter Regen fielen. Schwere Regenfälle sind ohnehin üblich an der feuchten Golfküste, aber in den letzten Jahren wurden einige aussergewöhnlich stark.

Seit 2005 wurden Entwässerungsarbeiten im Wert von mehr als zwei Milliarden Dollar durchgeführt, so dass Teile des Systems in der Lage sind, innerhalb von drei Stunden bis zu 120 Millimeter Regen abzuleiten - ein Wert, der nach Berechnungen der Planer nur einmal in zehn Jahren erreicht wird.

Welche Anforderungen gibt es an die Bevölkerung?

Bei den Überschwemmungen von 2017 und 2019 stellten die Behörden fest, dass die Wartung von Abflüssen, Rohren und Kanälen vernachlässigt worden war. Aus diesem Grund forderten sie diesmal die Anwohner innen und Anwohner auf, die Abflüsse zu säubern. Denn selbst die besten Pumpen funktionierten nicht, wenn die Abflüsse verstopft sind. « Unsere Aufgabe ist es natürlich, dem Sturm und dem Regen voraus zu sein und die Stadt trocken zu halten » , sagte Ghassan Korban, Leiter de r Abwasserentsorgung von New Orleans, am Freitag vor Reporter i n nen und Reportern .

Werden die Deiche auch auf Dauer standhalten?

Expert inn e n und Experte n weisen darauf hin, dass das neue Deichsystem zum Schutz vor einer Sturmflut gebaut wurde, die aufgrund ihrer Stärke mit einer Wahrscheinlichkeit von nur einem Prozent auftritt. Doch angesichts des durch den Klimawandel verursachten Anstiegs des Meeresspiegels und des Absinkens der Küste Louisianas wird befürchtet, dass dieses System auf Dauer nicht ausreicht.

In einer Studie aus 2021 werden Ausgaben in Höhe von 1,7 Milliarden Dollar empfohlen, um Deiche und 160 Kilometer lange Flutmauern zu erhöhen. Der Plan ist, einen dauerhaften Schutz bis 2078 zu gewährleisten.

Welche Risiken bestehen in abgelegenen Gebieten?

Die Stadt New Orleans ist fast gänzlich von Wasser umgeben – Lake Pontchartrain im Norden und Lake Borgne im Osten, im Süden die Feuchtgebiete entlang der Mississip p i-Mündung. Gebiete ausserhalb des Stadtkerns, die durch das Deichsystem geschützt sind, sind möglicherweise nur wenig oder gar nicht gegen Sturmfluten geschützt. Bürgermeisterin LaToya Cantrell hat darum die Evakuierung der Bevölkerung aus niedrig gelegenen und exponierten Gebieten angeordnet.

Ist Hurrikan «Ida» gleich schlimm oder schlimmer als «Katrina»?

Laut dem Klimaexperten der Uni Kalifornien, Daniel Swain, kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, ob « Ida » sich zu einem Sturm der Kategorie vier verstärken wird. « Aber das liegt im Bereich des Möglichen » , so Swain zum Nachrichtenportal Forbes. Was er als Wetterexperte auf jeden Fall in den nächsten Stunden beobachten werde, ist der Winkel, mit dem sich « Ida » an die Küste nähert. Ein Hurrikan, der sich von Südosten nach Nordwesten nähert, würde der Region in seiner Ansicht ein « Worst-Case-Szenario » bescheren.