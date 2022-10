Der Porsche 911 GT3 RS ist eine Rennmaschine für die Strasse

Bitte anschnallen, es könnte heute ein wenig schneller werden. Parken wir für einen Moment unsere nachhaltigen Gedanken am Strassenrand und driften in den Grenzbereich der Unvernunft. Türen auf für den neuen 911 GT3 RS. Einer der letzten seiner Art. Ein kompromissloses Muskeltier, vom Aussterben bedroht. Noch nie zuvor hat Porsche ein so konsequent auf Performance ausgelegtes Strassenauto gebaut. Niemals war der Sprung von einer Generation zur nächsten grösser. Dieser 911 GT3 RS ist die Essenz von Porsche, eine extreme Rennmaschine, die sich scheinbar nur zufällig eine Strassenzulassung ergaunert hat.

Der Neue sieht radikaler aus als viele reinrassige Rennwagen. Über 250 Stunden haben die Entwickler im Windtunnel verbracht – bei diesem Leuchtturmprojekt dreht sich wirklich alles um Aerodynamik. Sideblades, Öffnungen in den Kotflügeln, ein Heckdiffusor und ein riesiger, aktiver Heckflügel (zweiteilig), der sich automatisch oder per Knopfdruck verstellen lässt – für ein Strassenfahrzeug war der Entwicklungsaufwand gigantisch. Die Downforce konnte im Vergleich zum alten GT3 RS verdoppelt werden, das Aerodynamikpaket sorgt laut Porsche bei 285 km/h für einen Abtrieb von 860 Kilogramm.

Schärfster Serienelfer aller Zeiten

Dabei ist das Fahrwerk in der Grundeinstellung so ausgelegt, dass es für 90 Prozent aller Fahrer passen soll. Die restlichen, wirklich ambitionierten Racer können über vier Drehknöpfe am Lenkrad ihr Sportgerät komplett individuell konfigurieren. Erstmals in einem Serien-Porsche lassen sich sogar Druck- und Zugstufen der Dämpfer mehrstufig verstellen.