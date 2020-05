Coronavirus

Wie hat sich dein Alkoholkonsum in der Krise verändert?

Lockdown-Koller, Stress im Homeoffice oder Langeweile: Wirkt sich die Corona-Krise auf deinen Suchtmittelkonsum aus? Erzähle uns davon.

Kurbelt die Corona-Krise den Suchtmittelkonsum an?

Seit zwei Monaten herrscht in der Schweiz der Lockdown, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Am Montag kehrt mit der schrittweisen Lockerung der Massnahmen zwar ein bisschen Normalität zurück. Doch ans Feierabendbier in grosser Runde ist weiterhin nicht zu denken.