Wie isst man Corona-konform Znacht? In einer Gondel

Ein neues Restaurant hat direkt am Walensee in Walenstadt SG eröffnet. Doch das Spezielle daran ist, dass die Gäste in 14 Gondeln zusammen ihr Essen geniessen können.

In Walenstadt SG direkt am See hat ein Pop-up-Restaurant der besonderen Art eröffnet. In 14 Gondeln können Gäste Corona-konform essen. Maximal sechs Gäste können so ohne Ansteckungsrisiko in einer Kabine speisen. Schon am Eröffnungstag waren alle Gondeln ausgebucht.