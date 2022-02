Homeoffice : Wie ist es für dich, nach 2 Jahren zum ersten Mal wieder ins Büro zu gehen?

Für viele wird es am 3. Februar das erste Mal seit langer Zeit sein, wieder am «normalen» Arbeitsplatz zu sitzen. Manche konnten diesen Tag kaum erwarten, für andere wird es schwierig, sich zurück unter die Kolleginnen und Kollegen zu begeben. Wie fühlst du dich wegen des Endes der Homeoffice-Pflicht?

Statt Zoom-Meetings wird man sich wieder in echt in die Augen schauen können.

Am Mittwoch gab der Bundesrat bekannt, dass die Homeoffice-Pflicht abgeschafft und durch eine blosse Empfehlung ersetzt wird. Die Änderung kommt wohl für viele überraschend – sie tritt bereits am Donnerstag, 3. Februar, in Kraft. Weitere Erleichterungen zeichnen sich ebenfalls schon jetzt ab.