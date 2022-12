Der deutsche Astronaut Matthias Maurer verfolgte mit russischen und amerikanischen Kollegen den Angriff Russlands auf die Ukraine vom All aus. Eine spezielle Situation.

Auf der ISS : Wie ist es, mit russischen Astronauten vom All aus den Krieg zu verfolgen?

1 / 8 Wochenlang im All: Der deutsche Astonaut Matthias Maurer legte auf der internationalen Raumstation ISS über 2500 Erdumrundungen und über 110 Millionen Flugkilometer zurück. REUTERS Mit an Bord waren drei Amerikaner, eine Amerikanerin und zwei Russen. Am 24. Februar sahen sie vom All aus den russischen Angriff auf die ukrainische Hauptstadt. via REUTERS «Plötzlich ist da ein schwarzes Loch mitten in Europa, ein Land fehlt», so Maurer. «Da haben sich mir die Nackenhaare hochgestellt.» REUTERS

Darum gehts Der deutsche Astonaut Matthias Maurer arbeitete dieses Frühjahr auf der Raumstation ISS.

Auch russische und amerikanische Kollegen waren an Bord.

Sie alle verfolgten aus dem All den russischen Angriff auf die Ukraine.

«Plötzlich ist da ein schwarzes Loch mitten in Europa, ein Land fehlt», so Maurer.

Er erzählt, was trotz Maulkorb vom Boden, keine politischen Gespräche zu führen, geredet wurde.

Matthias Maurer war der zwölfte Deutsche im All: Im Februar war er 177 Tage auf der Internationalen Raumstation ISS und führte eine Reihe Experimente durch, zusammen mit drei Amerikanern, einer Amerikanerin und zwei Russen.

Die Männer und die Frau verfolgen aus dem All den Angriff auf die Ukraine – am 24. Februar sehen sie Lichtblitze von den heftigen Kämpfen rund um Kiew, der Rest des Landes blieb dunkel. «Plötzlich ist da ein schwarzes Loch mitten in Europa, ein Land fehlt», beschreibt es Maurer auf Spiegel.de. «Da haben sich mir die Nackenhaare hochgestellt.»

Die Nasa sortierte seine Fotos aus

Auch die Schlacht um die Hafenstadt Mariupol sehen sie von oben, die Rauchsäulen sind aus der ISS deutlich erkennbar. An Bord wird zunächst über diese Schrecken auf der Erde nicht geredet. Denn Politikdiskussionen gehören nicht zum angefüllten Alltag auf der Raumstation, in dem Fokus und Konzentration gefragt sind.

Um sicherzustellen, dass der Krieg am Boden die Crew im All nicht ablenkt, waren zumindest die Westler angehalten worden, nicht darüber zu sprechen. Maurer befolgt diese Order, macht aber viele Fotos vom Geschehen in der Ukraine. «Ich war Teil der Zeitgeschichte. Das zu dokumentieren, konnte doch nicht anstössig sein», sagt er. Bei seiner Rückkehr auf die Erde erfährt er jedoch, dass die Nasa viele seiner Bilder durch einen Algorithmus aussortiert hat.

«Kleinere Angriffe auf ein paar Nazis»

Komplett lässt sich der Krieg auf der ISS dennoch nicht verbannen. Er habe sich etwa erkundigt, wie es dem Vater des russischen Kommandanten Anton Schkaplerow gehe, der auf der Krim lebte. Es gehe dem Vater sehr gut, antwortete dieser.

Überhaupt werde der Krieg wohl aufgebauscht – «es geht ja nur um kleinere Angriffe auf ein paar Nazis», so der Russe gemäss Maurer. Ihm sei da klar geworden, dass Schkaplerow sich auf der ISS an die russischen Staatsmedien halte. An Bord und weit entfernt von den irdischen Problemen seien sich aber alle einig gewesen: «Krieg ist der schlechteste Weg, Probleme zu lösen.»

Russische Kollegen mit auffälligen Anzügen

Als einige Wochen später drei neue Kollegen aus Russland mit einem »Sojus«-Raumschiff die Raumsstation erreichen, tragen sie gelbe Raumanzüge mit blauen Abzeichen und Einschlägen. Ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine?

Bis heute ist das unklar. «Wir hatten eine Menge gelbes Material angesammelt, das wir verwenden mussten», sollte Astronaut Oleg Artemyew später dem «Guardian» sagen. «Deshalb mussten wir Gelb tragen.»

Auftritt mit den gelb-blauen Raumanzügen korrigiert?

Mit dem russischen Neuzugang habe man auf der ISS vermehrt über den Krieg gesprochen, so Maurer. Die Ereignisse hätten alle schockiert, alle seien gegen das gewesen, was in der Ukraine passiert. Im Mai landete der Deutsche wieder auf der Erde, nach über 2500 Erdumrundungen und über 110 Millionen Flugkilometern.

Dass der Krieg auch im All weiter Thema ist, zeigt sich, als Maurer im Juli Fotos seiner drei russischen Kollegen in ihrem ISS-Modul erreichen: Sie halten Fahnen der »Volksrepubliken« Luhansk und Donezk, den von Russen seit 2014 besetzten Gebieten in der Ostukraine. Möglicherweise, so wird spekuliert, habe Moskau dies angeordnet, um den Auftritt mit den gelb-blauen Raumanzügen zu korrigieren.

«USA sollen künftig mit Besenstielen ins All fliegen»

Seither zeigt sich immer wieder, dass der Krieg, obwohl er das Raumfahrtsgeschäft nicht tangieren sollte, dies eben doch tut. Starts von Raumfahrzeugen wurden abgesagt, Verträge nicht eingehalten und der Chef von Roskosmos, der russischen Raumfahrtbehörde, sagte angesichts der Sanktionen gegen Russland, die USA sollte in Zukunft «Besenstiele» benutzen, um ins All zu fliegen.

Bei der Nasa gab man sich gelassen, zumindest gegen aussen: «Das ist einfach Dmitri Rogosin. Er redet ab und zu dummes Zeug. Aber am Ende des Tages arbeitet er mit uns zusammen.»