Alayah Pilgrim und Elijah Okafor sprechen über ihre Beziehung

Elijah Okafor: Bis jetzt habe ich noch die WMS in Basel gemacht. Ich musste nicht in den Unterricht, schrieb aber alle sechs Wochen hier Prüfungen. Da sahen wir uns. Die Schule ist nun aber vorbei.

Alayah: … also man muss schon sagen: Wir sind immer am Facetimen. Auch wenn es nur zwei Minuten sind. Das sehe ich bei meinen Teamkolleginnen, die ebenfalls Fernbeziehungen haben, weniger. (lacht)

Alayah: Schon als kleines Mädchen habe ich in den Schulpausen immer mit den Jungs getschuttet. Als ich sechs Jahre alt war, kam dann ein Trainer des FC Muri zu mir und fragte mich, ob ich ins Training kommen wolle. Das erzählte ich daheim. Meine Mami war gar nicht begeistert. Sie war der Meinung, Fussball sei was für Jungs.

Elijah: Sie gehört zu den schnellsten Spielerinnen in der Schweizer Liga. Ihr Profil passt perfekt in eine europäische Top-Liga. Und Alayah ist verletzungsanfällig, aber es ist beeindruckend zu sehen, was sie alles für ihren Körper macht. Sie geht früh schlafen, schaut auf ihre Ernährung etc. – und das, obwohl sie nicht das grosse Geld verdient respektive nie verdienen wird. Deshalb wird sie eine Top-Karriere hinlegen, von der sie ihren Kindern erzählen wird.