vor 55min

Selbstunfall in Lengnau BE Wie kam die Lenkerin nur in diese äusserst missliche Lage?

Unfall in Lengnau BE: Am Donnerstagmorgen baute eine Lenkerin einen Selbstunfall. Feuerwehr und Ambulanz mussten zur leicht verletzten 60-jährigen Frau ausrücken.

1 / 4 Am Donnerstagmorgen ereignete sich am Narzissenweg ein Unfall. Arthur Sieber Laut der Berner Polizei soll es sich um einen Selbstunfall gehandelt haben. Arthur Sieber Wie ein Leser-Reporter vor Ort am Lengnauer Narzissenweg mitbekommen hatte, fuhr die Frau mit ihrem Auto erst über den Spielplatz des dortigen Wohnquartiers. «Dort legte sie ein Spielelement aus Holz zu Boden», weiss der Mann. Google Maps

In Lengnau BE begab sich eine Lenkerin am Donnerstagvormittag auf eine Irrfahrt und baute dabei einen kuriosen Selbstunfall. Am Ende musste die 60-jährige Frau von der Feuerwehr aus ihrem Wagen, der halb im Gebüsch, halb auf einer Mauer stand, geborgen werden.

Wie ein Leser-Reporter am Unfallort, dem Lengnauer Narzissenweg, mitbekommen hatte, fuhr die Frau mit ihrem Auto erst über den Spielplatz des dortigen Wohnquartiers. «Dort legte sie ein Spielelement aus Holz zu Boden», so der Mann. Doch damit noch nicht genug: Die Frau stürzte danach mit dem Wagen beinahe über eine Mauer in einen Hauseingang hinab. Der Wagen kam zum Glück noch auf der Kante – auf einer Hecke und halb im Gebüsch – zum Stillstand. Dies direkt vor einem Balkon eines Mehrfamilienhauses.

«Die Lenkerin musste nach dem Unfall mit der Ambulanz ins Spital gefahren werden», heisst es bei der Medienstelle der Berner Kantonspolizei. Die Hintergründe des Unfalls werden nun untersucht: «Ermittlungen zum Selbstunfall wurden aufgenommen.»