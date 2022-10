Ukraine-Krieg: Wie kam es zur Explosion auf der Krim-Brücke? Das sind die Theorien

Eine massive Explosion beschädigte am vergangenen Samstag die Krim-Brücke.

Nach der folgenschweren Bombenexplosion auf einer Brücke vom russischen Festland zu der von Russland annektierten Halbinsel Krim hat der russische Inlandsgeheimdienst FSB acht Verdächtige festgenommen. Weiterhin ist aber unklar, was genau zur Explosion führte. Diese Theorien gibt es zu der Brücken-Explosion:

Wasserfahrzeug, das unter oder neben dem Strassendeck explodierte?

Auf Twitter kursieren Videos, auf denen eine solche Wasserdrohne zu erkennen sein soll. «Eine Wasserdrohne (UUV) für Spezialeinsätze wurde bereits in der Nähe der Küste von Sewastopol (Krim) gefunden. Sie wurde wahrscheinlich im April aus den USA geliefert», heisst es gemäss «Newsweek» in einem Bericht von unabhängigen Militärexperten. Eine Detonation auf dem Wasser hält der ehemalige Major der finnischen Armee, Myka Tyry, für unwahrscheinlich, wie er in einem Interview mit «Tagesspiegel» erklärte. Bei einer Bootsbombe hätte es eine Explosion auf Meereshöhe geben müssen und es wäre zu einem Wasserspeier gekommen, sagt Tyry. Er vermutet den Ursprung der Explosion auf dem Brückendeck, mit wenig Abstand zwischen dem Sprengstoff und dem Deck.