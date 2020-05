Aktualisiert 23.04.2020 08:37

Corona-Flucht

Wie kam Manuela Frey überhaupt in die Schweiz?

Sie lebt in New York, doch die Corona-Pandemie hat sie zurück in die Schweiz getrieben: Model und SNTM-Host Manuela Frey erklärt, wie sie trotz Reiseeinschränkungen fliegen konnte.

von fim

1 / 14 Seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie dokumentierte Manuela Frey ihren Quarantänealltag in New York regelmässig auf ihrem Instagram. Sie zeigte ihre Workouts im Treppenhaus, postete Tiktoks oder übte Gitarre. Instagram Doch in New York, wo es knapp 140'000 bestätigte Covid-Fälle gibt, fühlte sich die Aargauerin in Selbstquarantäne zunehmend einsam. Instagram Deshalb ist sie mit einem der letzten regulären Linienflüge aus New York in die Schweiz zurückgekehrt, wo sie jetzt bei ihrer Familie lebt – und das schöne Wetter auf dem Balkon geniesst. Balkonien, schreibt Frey zu diesem Insta-Post von vergangener Woche. Instagram

Seit dem gemeinsamen Ausflugsfoto mit Ex-Bachelor Janosch Nietlispach (31) ist klar: Topmodel Manuela Frey (23), eigentlich wohnhaft in der Modemetropole New York, ist vor kurzem in die Heimat zurückgekehrt.

Wie war für die Aargauerin der Transfer aus den USA in die Schweiz in der aktuellen Situation überhaupt möglich? «Es gab in der Woche noch drei reguläre Flüge mit Swiss – weil ich nicht wusste, wie lange die noch angeboten werden, nutzte ich die Chance», sagt Manuela. Doppeltes Glück: Sie hatte ohnehin einen Rückflug für April gebucht, den sie ohne Aufpreis vorverschieben konnte.

«Die leeren Strassen fühlten sich gespenstisch an»

Sie habe sich in New York «nach fünf Wochen alleine in meinem Apartment, ohne rauszugehen», sehr einsam gefühlt. «Die leeren Strassen Tag und Nacht fühlten sich gespenstisch an», sagt Frey.

Die US-Stadt wurde von der Covid-19-Pandemie besonders stark getroffen. Rund 140'000 Fälle sind bestätigt, über 10'000 Todesfälle wurden bisher registriert. Angst um ihre Gesundheit habe sie keine gehabt. «Aber niemand kann sagen, wie es weitergeht in den USA. Die ungewisse Lage fühlte sich sehr unangenehm an.»

«Alle Jobs wurden abgesagt»

Jetzt verbringt Manuela Frey die Zeit mit ihrer Familie im Aargau und lernt für ihre Ausbildung zur Immobilienmaklerin – arbeiten kann das Model zurzeit nicht. «Alle Jobs wurden abgesagt. Aber jetzt kann ich wenigstens bei meiner Familie sein und auch mal spazieren gehen», so Manuela.

Wie sie das diese Woche dann auch mit Janosch tat. Über eine eventuelle Beziehung halten sich die beiden noch bedeckt. Sie würden sich einfach gut verstehen.

Manuela Frey im Barber-Shop-Interview. (Video: 20 Minuten)