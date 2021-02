Trotz sinkender Fallzahlen und Positivitätsrate kann Gesundheitsminister Alain Berset nicht aufatmen: An den Von-Wattenwyl-Gesprächen am Freitag mit den Parteipräsidentinnen und -Präsidenten hat er Szenarien präsentiert, die auf eine Weiterführung des Lockdowns abzielen.

«Situation bleibt schwierig»

Schulschliessungen In den letzten Wochen häuften sich Ansteckungen an den Schweizer Schulen, vereinzelt mussten Schulen schliessen. Die Website schulcluster.ch hat die Vorfälle gesammelt. Weiterhin gilt jedoch, dass die obligatorischen Schulen offen bleiben.

In Deutschland beispielsweise ist die Präsenzpflicht an Schulen bis am 14. Februar ausgesetzt, um die dortigen Kontakte «deutlich einzuschränken». Auch in Holland gilt ab der Primarstufe Fernunterricht, dort wird jedoch ab Montag wieder gelockert. Auch Österreich hebt einen Teil seines Schullockdowns bald auf. Dafür hatten sich auch führende Kinderärzte wegen der psychischen Belastungen für die Kinder starkgemacht.