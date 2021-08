Wie kann der Onlinehändler Shein so günstig sein?

Kein anderes Unternehmen im Fast Fashion Business kann mit der Geschwindigkeit mithalten, mit der Shein neue Produkte auf die Website bringt. Während Zara durchschnittlich drei Wochen braucht, um ein Design in die Ladenregale zu bringen, schafft es Shein in drei Tagen . Und Medienberichten zufolge packt der Shop täglich zwischen 500 und 2000 neue Produkte auf die Website, die allesamt spottbillig sind. Wie kann das gehen?

Von der Website zur Marke

Shein wurde 2008 von Unternehmer Chris Xu in China gegründet. Über ihn ist nicht viel bekannt. Doch laut der Plattform Sup China kommt Xu ursprünglich aus der Tech-Branche, wo er sich auf SEO, also Suchmaschinenoptimierung, spezialisierte. Dieses Wissen wendete er an, um verschiedene Produkte an die Kundschaft von Übersee zu verkaufen.