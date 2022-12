Berlin : Wie kann ein Gross-Aquarium einfach so zerbersten?

Der Aqua Dom im Sea Life in Berlin ist am frühen Morgen geborsten. Mit einer solchen Wucht, dass es zwei Verletzte gab. Die Rede ist von Materialermüdung. Ein Aquariumbau-Spezialist sieht das anders.

Ein Aquariumbau-Spezialist aber sieht einen anderen Grund: Verziehung durch Unebenheiten am Boden.

Die Explosion war so gewaltig, dass Seismographen ausschlugen.

16 Meter hoch, ein Durchmesser von 11,5 Metern Durchmesser, eine Million Liter Wasser, 1500 Fische – Aqua Dom im Sea Life in Berlin ist nach Angaben der Betreiber das grösste frei stehende Aquarium der Welt.

Am frühen Freitagmorgen explodierte das Grossaquarium regelrecht– mit einem solchen Druck, dass das Türen und Fenster zerborsten und Trümmerteile wurden auf die Strasse geschleudert wurden. So gewaltig war sie, dass selbst Seismografen in Berlin ausschlugen. Eine Million Wasser strömte aus dem Hotel, die Karl-Liebknecht-Strasse musste gesperrt werden.