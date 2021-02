Jannika (22) möchte gerne so alt aussehen, wie sie wirklich ist. Stattdessen wird sie meist als Teenager wahrgenommen. Sie fragt sich: «Wie kann ich das ändern?» Gib ihr in den Kommentaren deinen Rat!

«Ich werde mit 22 Jahren oftmals auf 16/17 geschätzt und weiss nicht, was ich noch tun soll. Ich habe verschiedene Frisuren, Make-Up Looks und einen eleganteren Kleidungsstil ausprobiert, aber nichts hat geholfen! Eventuell liegt es daran, dass ich sehr klein und dünn bin. Habt ihr Tipps?»

Jannikas Frage an die Community:

In unserem neuem Format «Ask Me Anything» wenden sich Leserinnen und Leser mit ihren Fragen direkt an die 20 Minuten-Community. Denn manchmal braucht man weder einen Therapeuten noch eine Wissenschaftlerin – sondern nur die Hilfe von Leuten, die die Situation vielleicht aus eigener Erfahrung kennen.