Doktor Sex: Rebecca (28) kommt beim Sex nicht zum Orgasmus

Antwort von Doktor Sex

Liebe Rebecca Du hast schon einiges ausprobiert, was beim Sex mit deinem Freund zu einem Orgasmus hätte führen können. Mehr von etwas zu tun, was nicht zum Erfolg geführt hat, in der Hoffnung, dass es dann schon irgendwann klappen wird, halte ich für sinnlos. Menschen, die beim Sex nicht loslassen können, leiden häufig unter beengenden moralischen Vorstellungen darüber, wie sie sich beim Sex verhalten müssen und was dabei zu tun oder eben zu lassen ist.

Ich vermute, dass es auch bei dir solche Prägungen sind, die dich beim Liebesspiel mit deinem Partner daran hindern, dich fallen zu lassen und deiner Lust hinzugeben. Um die daraus entstandenen Hemmungen ablegen zu können, ist es hilfreich, dir die aus deiner Kindheit stammenden Vorstellungen rund um Körper, Sinnlichkeit und Lust bewusst zu machen. Und danach zu prüfen, welche davon heute für dich nicht mehr stimmig sind und verändert werden müssen.



Da diese Reise zurück in die Anfänge deiner Biografie vermutlich nicht ganz einfach sein dürfte, unternimmst du sie am besten in Begleitung einer auf diesem Gebiet erfahrenen Fachperson. Und idealerweise integrierst du auch deinen Freund in diesen Prozess.



Es gibt heute eine Vielzahl verschiedenster Therapieformen, die Einzelpersonen und Paare darin unterstützen, ihre eigenen, individuellen Werte und ihre Identität in das aktuell gelebte Leben zu integrieren. Nimm dir Zeit zu schauen, welche für dich stimmig ist. Alles Gute!