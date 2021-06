Grosser Öffnungsschritt - Wie kann ich jetzt wieder unbeschwert Party machen?

Der Bundesrat hat einen weiteren grossen Öffnungsschritt beschlossen. Was jetzt wieder möglich ist – und für was es noch Geduld braucht.

1 / 7 Ab Samstag dürfen Clubs wieder öffnen. AFP Partys sind wieder wie gewohnt möglich, ohne Maskenpflicht oder Kapazitätsbeschränkung. AFP Allerdings nur für diejenigen, die ein Covid-Zertifikat haben. 20min/Michael Scherrer

Darum gehts Die Corona-Lockerungen, die der Bundesrat am Mittwoch beschlossen hat, gehen weiter als erwartet.

So dürfen etwa Clubs wieder öffnen und im Fitnesscenter braucht es keine Maske mehr.

Die wichtigsten Antworten.

Der fünfte Öffnungsschritt, den der Bundesrat dieses Jahr für den 26. Juni beschlossen hat, fällt erneut grösser aus, als in der Vernehmlassung angekündigt. «Wir haben gesehen, dass die Massnahmen wirken und konnten darum stärker öffnen, als zu Beginn angenommen», sagt Gesundheitsminister Alain Berset an der Pressekonferenz. Die wichtigsten Antworten zu den Öffnungen, die ab kommendem Samstag, 26. Juni, gelten.

Restaurants

Darf ich wieder ohne Maske in den Biergarten? Ja. Im Aussenbereich von Restaurants gilt keine Maskenpflicht mehr, die Sitzpflicht ist aufgehoben und es muss nur noch eine Person pro Gruppe die Kontaktdaten angeben.

Darf ich mit 20 Leuten am selben Tisch sitzen und einen Geburtstag feiern? Ja. An den Tischen dürfen so viele Menschen sitzen, wie wollen.

Kann ich ohne Maske in die Innenräume? Nein. In den Innenräumen gilt nach wie vor eine Maskenpflicht, wenn man sich bewegt, also etwa aufs WC muss. Auch die Sitzpflicht in Innenräumen gilt weiterhin, dafür wird die Beschränkung auf vier Personen pro Tisch aufgehoben.

Partys

Kann ich wieder in den Club? Die Clubs dürfen ab Samstag wieder öffnen, allerdings nur, wenn sie von sämtlichen Besucherinnen und Besuchern ein Covid-Zertifikat verlangen.

Muss ich beim Tanzen eine Maske tragen? Nein. Weil die Clubs nur für Besucherinnen und Besucher mit einem Covid-Zertifikat öffnen, kann im Innern ohne Maske gefeiert werden.

Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen, damit ich wieder Party machen kann? Dazu braucht es ein Covid-Zertifikat, das auf drei Arten erlangt werden kann:

• Wer mit einem Impfstoff geimpft wurde, der in der Schweiz zugelassen ist, und bereits zwei Dosen erhalten hat, bekommt ein Zertifikat, das für 365 Tage gültig ist. Auch, wer eine Infektion mit dem Coronavirus durchgemacht hat und mindestens vier Wochen danach eine einmalige Impfung erhalten hat, bekommt das Zertifikat für ein Jahr.

• Personen, die von einer Covid-19-Erkrankung genesen sind, und dies mit einem PCR-Test belegen können, erhalten ein Zertifikat für 180 Tage ab dem 11. Tag des positiven Tests.

• Wer nicht geimpft oder genesen ist, kann mit einem negativen PCR-Test ein Covid-Zertifikat bekommen, das für 72 Stunden gültig ist. Mit einem negativen Antigen-Schnelltest ist das Covid-Zertifikat 48 Stunden gültig.

Die Ausstellung des Zertifikats liegt in der Verantwortung der Kantone, wobei noch nicht alle gleich weit sind und die Zertifikate gleich schnell ausstellen können. Auch für einen Antigen-Schnelltest in einer Apotheke muss man sich anmelden, in einigen Apotheken in Zürich gibt es bereits erst wieder Termine für nach dem Wochenende.

Muss ich die Kosten für einen Test selber bezahlen? Wer ein negatives Testresultat braucht, um in einen Club zu gehen, bezahlt die Kosten für den 72 Stunden gültigen PCR-Test selber. Die Kosten für Schnelltests übernimmt der Bund, also auch jene für den Antigen-Schnelltest, mit dem ein Zertifikat für 48 Stunden erlangt werden kann.

Wie lange sind die Clubs offen? Das ist den Clubs überlassen, eine Sperrstunde gilt nicht mehr.

Welche Regeln gelten bei Partys draussen? Wird für die Party ein Covid-Zertifikat verlangt, muss keine Beschränkung mehr erfüllt werden. Ab 1000 Personen braucht es allerdings eine kantonale Bewilligung.

Arbeit, Schule, Studium

Kann ich wieder ins Büro? Ja. Die Homeoffice-Pflicht wird am Samstag in eine Empfehlung umgewandelt. Das Arbeiten im Büro wird auch nicht mehr an die Pflicht zum repetitiven Testen geknüpft.

Muss ich im Büro nach wie vor eine Maske tragen? Das ist vom Chef oder der Chefin abhängig. Die generelle Maskentragpflicht wird aufgehoben, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber entscheiden, wo das Tragen einer Maske am Arbeitsplatz nach wie vor nötig ist.

Private Veranstaltungen

Mit wie vielen Leuten kann ich meinen Geburtstag feiern? Bei privaten Anlässen gilt nach wie vor eine Obergrenze von 30 Personen in Innenräumen und 50 Personen im Freien.

Maskenpflicht

Wo muss ich künftig keine Maske mehr tragen? • Im Aussenbereich von öffentlich zugänglichen Einrichtungen und Betrieben.

• In den offenen Bereichen von Schiffen oder Sesselliften.

• Auf dem Perron, sofern es mindestens an zwei Seiten «grossflächige Öffnungen» aufweist, an Haltestellen, in Unter- und Überführungen.

• Im Aussenbereich von Freizeit- und Unterhaltungsbetrieben.

Wo muss ich nach wie vor eine Maske tragen? Grundsätzlich in allen Innenräumen, etwa in Läden oder in der Post.

Muss ich im Fitnesscenter weiter eine Maske tragen? Nein. Die Maskenpflicht, die Pflicht zur Einhaltung des Abstands und die Kapazitätsbeschränkungen beim Sport in Innenräumen werden aufgehoben. Es müssen aber die Kontaktdaten erhoben werden.

Sportanlässe und Public Viewing

Kann ich wieder an einen Fussballmatch? Ja. Wird kein Covid-Zertifikat verlangt, gilt draussen eine Sitzpflicht und es dürfen maximal 1000 Zuschauerinnen und Zuschauer ins Stadion. Für Spiele, bei denen der Zugang ab 16 Jahren nur mit dem Zertifikat möglich ist, gelten keine Beschränkungen mehr: Einzig die Zugangskontrollen und die Hygienemassnahmen müssen sichergestellt sein.

Wird das Stadion wieder voll sein? Sofern ein Zertifikat verlangt wird, können Stadien wieder komplett gefüllt werden. Bei Veranstaltungen ohne Covid-Zertifikat dürfen maximal zwei Drittel der verfügbaren Kapazität genutzt werden.

Gibt es Essen und Getränke im Stadion? Ja. Draussen gibt es keine Beschränkungen. Bei Veranstaltungen nur für Personen mit einem Covid-Zertifikat ist die Konsumation auch in Innenräumen überall möglich.

Welche Regeln gelten jetzt im Public Viewing? Im Public Viewing sind ohne Covid-Zertifikat-Beschränkung 250 Personen drinnen und 500 draussen erlaubt. Es dürfen maximal zwei Drittel der Kapazität besetzt werden, die Personen können sich frei bewegen. Konsumiert darf nur auf den Sitzplätzen werden, wenn die Kontaktdaten inklusive Tischnummer erhoben werden.

Für Public Viewings, die nur für Personen mit Covid-Zertifikat zugänglich sind, bestehen keine Einschränkungen.