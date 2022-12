Wie kann ich meine Vorsätze auch wirklich umsetzen?

Vanessas* Frage an die Community

«Bei jedem Jahreswechsel denke ich: Das wird mein Jahr! Ich bin zuversichtlich, dass ich mein Leben verändern kann, endlich beginne, mich gesünder zu ernähren, dreimal pro Woche Sport zu treiben und meine Handysucht abzulegen. Ich starte guten Mutes in den Januar, eigne mir neue Routinen an und zügle meine Laster. Alles läuft relativ gut, bis ich plötzlich Liebeskummer kriege, Stress bei der Arbeit habe oder nicht gut schlafe. Mein Rhythmus bricht dann zusammen wie ein Kartenhaus und alle meine guten Vorsätze mit ihm. Und ich bin nur noch frustriert. Ich finde es mühsam, dass ich die Veränderungen in meinem Alltag nicht beibehalten kann. Wie schafft ihr es, eure Neujahrsvorsätze dauerhaft in die Tat umzusetzen?»