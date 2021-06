Frag Lilli - Wie kann ich mir Selbstbefriedigung erlauben?

Im Körper spürst du nach der Selbstbefriedigung vielleicht, dass du die Schultern nach vorne ziehst und den Kopf senkst. In dieser Haltung liegen Schamgefühle näher als Genuss und Zufriedenheit. In welchem Zustand wäre dein Körper, wenn du die Selbstbefriedigung geniesst? Probier das mal aus. Damit kannst du spielen. Nimm doch mal verschiedene Haltungen ein und sprich den Satz aus: «Ich geniesse Selbstbefriedigung und fühle mich wohl damit.» In manchen Körperhaltungen geht das viel leichter als in anderen.