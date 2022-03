Frag Lilli – «Wie kann ich Sex ohne Drogen geniessen?»

Was tun, wenn man Sex ohne Drogen nicht mehr geniessen kann? Lilli weiss Rat. Greta Schölderle Møller / Unsplash

Die Frage:

«Ich habe in den letzten Jahren eigentlich nur Sex unter Drogen gehabt. Jetzt würde ich gern davon loskommen, und ich habe auch seit kurzem einen festen Partner, der drogenfrei unterwegs ist. Allerdings stelle ich fest, dass mich der Sex ohne Drogen langweilt. An einen Orgasmus ist im Moment nicht zu denken. Mir fehlen der Kick und das Besondere. Was kann ich tun?» – m, 32.

Das sagt Lilli:

Ein Orgasmus kommt, wenn deine sexuelle Erregung und der Genuss eine bestimmte Schwelle überschreiten. Das ist dir unter Drogen offenbar gut gelungen. Ohne Drogen brauchen deine sexuelle Erregung und dein Genuss sozusagen anderes «Futter». Du kannst selbst dafür sorgen, dass dir das Neue genauso gut schmeckt, wie das, was du schon kennst. Und zwar durch Wiederholung.

Das Steigern deiner sexuellen Erregung geht mit Intensität einher. Drogen sind ein Weg, Intensität herzustellen. Du könntest nun verschiedene andere Wege für intensive Erlebnisse erkunden und wiederholen. Es ist normal, dass es am Anfang noch nicht so toll ist, wie das Gewohnte.

Mit den Möglichkeiten spielen

Dein Erleben beim Sex hängt sehr stark damit zusammen, was du körperlich tust. Und das ist auch deine Chance, auf dein Erleben Einfluss zu nehmen. Wir möchten dich dazu einladen, auszuprobieren und mit deinen Möglichkeiten zu spielen. So kannst du dich mal schnell bewegen, mal langsam und wuchtig. Du kannst mal lange tiefe Atemzüge nehmen und mal ganz schnell und kurz atmen. So entdeckst du die Fülle in den kleinen Varianten, die den Sex genauso reich machen können wie ein Erlebnis unter Drogen.

Was kann alles intensiv sein? Zum Beispiel kannst du mehr Muskeln anspannen, schneller reiben, mehr drücken, intensivere Fantasien herbeiholen, dich intensiver bewegen. Wie treibst du bisher deine sexuelle Erregung in die Höhe? Wie machst du das unter Drogeneinfluss? Wie machst du das beim Solosex? Wie machst du das beim Sex mit deinem Partner? Beobachte, was du körperlich tust. Wie ist deine Muskelspannung, wie ist deine Atmung und wie bewegst du dich?

Sex unter Drogeneinfluss ist keine Seltenheit. Bislang gibt es allerdings wenige Fachpersonen, die sich damit gut auskennen. Unsere Kolleg*innen von saferparty.ch sind eine gute Anlaufstelle. Sie bieten auch Online-Beratung an.

Weitere Informationen und Tipps findest du unter lilli.ch/20minuten. Und besuch uns auch auf Instagram! Wir freuen uns auf dich.

Liegt auch dir was auf dem Herzen? Die Fachpersonen von lilli.ch beraten dich online zu Sexualität, Verhütung, Beziehung, Gewalt, Körperfragen und bei persönlichen Problemen.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, ein Problem mit illegalen Drogen? Hier findest du Hilfe: Sucht Schweiz, Tel. 08 00 104 104 Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Feel-ok, Infor mationen für Jugendliche Infodrog, Inf ormation und Substanzwarnungen