Eine 18-Jährige fragt sich, wie sie am besten Nacktselfies von sich verschicken kann. Lilli weiss Rat. Illu: Sonja Studer

«Ich (w, 18) bin in einer festen Beziehung und mache manchmal Nacktbilder von mir. Ich frage mich, was ich beachten muss, wenn wir uns gegenseitig Nudes schicken. Habt ihr dazu Tipps? »

Wenn du erotische Bilder von dir privat über dein Handy verschickst, nennt man das Sexting. Das ist weit verbreitet. Viele nutzen Sexting zum Flirten, als Liebes-, Vertrauens- und Freundschaftsbeweis oder als erotische oder sexuelle Selbstinszenierung.

Wie alt ist denn dein*e Partner*in? Wenn er*sie minderjährig ist, solltet ihr klar über die Gesetzeslage informiert sein. Denn je nachdem, was verschickt wird, kann es als verbotene Kinderpornographie gelten. Das Gesetz in der Schweiz erkennt allerdings an, dass Jugendliche sexuelle und sexualisierte Selbstinszenierungen für ihre sexuelle Entwicklung brauchen und Fotos und Filme von sich machen und untereinander austauschen.

«Sexting kann mitunter strafbar sein»

Dieser Austausch wird nicht bestraft, wenn die Jugendlichen zwischen 16 und 18 Jahre alt und mit dem Abbilden und Austauschen ausdrücklich einverstanden sind. Wenn du also erotische Bilder von dir oder deinen Freund*innen machst und ihr sie untereinander verschickt, lass dir das Einverständnis ausdrücklich – am besten schriftlich – bestätigen. Auf keinen Fall dürft ihr die Aufnahmen an Drittpersonen weiterschicken.

Sobald etwas veröffentlicht ist, kann es auch verbreitet werden. Dann hat niemand mehr Kontrolle über die Nutzung und die weitere Verbreitung. Deine Bilder können also leicht missbraucht werden.

Besprich am besten mit deinem Gegenüber, wie ihr mit den Bildern umgeht – ob ihr sie zum Beispiel nur in einem selbstlöschenden Chat schickt und ob der andere sie speichern darf. Besprecht auch, was passiert, falls ihr euch trennt oder einen grossen Streit habt. Du wirst im Gespräch merken, ob du Vertrauen fühlst. Nimm Zweifel ernst – und sei mit dem Austauschen von sexuellem Material vorsichtig. Du kannst auch darauf achten, dass du nicht erkennbar bist. Zeige also dein Gesicht nicht oder andere Körpermerkmale, an denen du erkannt werden könntest.

Überleg dir bei jeder Veröffentlichung, wie deine Eltern, deine Lehrer*innen, dein Arbeitgeber, deine besten Freund*innen und weitere wichtige Personen darauf reagieren würden. Überleg dir, wie jede dieser Personen auf deine Veröffentlichung reagieren wird. Denk dir auch für jede Person aus, welchen Grund du ihr für deine Veröffentlichung angeben würdest. Und entscheide dich erst für eine Veröffentlichung, wenn du sicher bist, dass du dir weder Ärger noch Probleme einhandelst.

Weitere Tipps findest du unter lilli.ch/20minuten.

