So wird die lange Autofahrt mit Kinder nicht zum Horrortrip.

Frage von Andrea ans AGVS-Expertenteam

Auf was sollte man beim Reisen mit Kindern achten, damit man möglichst entspannt am Ziel ankommt. Habt ihr einige grundlegende Tipps?

Antwort:

Reisen mit Kindern stellen manchmal nicht nur die Nerven der Eltern auf die Probe, sondern verlangen auch eine gute Planung. Eine gute Vorbereitung erleichtert vieles und macht die Reise zu einem Erlebnis, was sie ja für alle sein sollte, und nicht zu einem erst am Ferienziel endenden Stresstest.

Wichtig: Für die Kleinen ziehen sich die Fahrtstunden besonders in die Länge – legendär die Frage kurz nach der Abfahrt: «Wie lange dauert es noch, bis wir da sind?» Daher ist unter anderem ein bequemer und passender Kindersitz wichtig. Ausserdem ist ein Kind mit dem falschen Kindersitz, oder gar ohne, bei einem Aufprall deutlich gefährdeter. In der Schweiz müssen Kinder unter zwölf Jahren im Auto in einem speziellen Kindersitz Platz nehmen, sofern sie kleiner als 150 Zentimeter sind. Dabei gilt es, auf die passende Kategorie zu achten. Von 0 bis 13 Kilo wird die Schalen-Gruppe 0+ empfohlen, zwischen neun und 18 Kilo die Sitze der Gruppe eins und zwischen 15 bis 36 Kilo diejenigen der Gruppe 2/3. Bei der Montage muss man darauf achten, dass alles richtig sitzt. Und nur Kindersitze nutzen, die der Norm «ECE-R44» respektive «R129» entsprechen und somit die aktuellen Sicherheitskriterien erfüllen.

Empfehlenswert ist es, im Vorfeld auch schon regelmässige Pausen einzuplanen. Und selbst bei kurzen Stopps, die Kinder nie im Auto zurücklassen, denn in der Sonne abgestellte Fahrzeuge können schon in kurzer Zeit gefährlich heiss werden. Der rasante Temperaturanstieg wird oftmals unterschätzt. Bei einer Aussentemperatur von 20°C beträgt die Lufttemperatur im Auto bereits ab 60 Minuten über 46 Grad. Dies kann für Tiere und Kleinkinder bereits tödlich sein.

Kleine und leichte Snacks als Zwischenverpflegung halten die Kids auf der Rückbank genauso bei Laune wie Spiele. Zudem gilt es, besonders für Fahrten im Sommer, pro Person rund zwei Liter Getränke einzupacken, am geeignetsten ist Wasser. Das kann nämlich auch zum Reinigen genutzt werden, falls ein Malheur passiert. In vielen EU-Staaten gilt ausserdem eine Mitführpflicht für Autoapotheken. Diese sollten regelmässig auf Vollständigkeit und Haltbarkeit überprüft werden. Um für alle Fälle gerüstet zu sein, dürfen zudem bei einer Reise ins Ausland ein europäisches Unfallprotokoll und die grüne Versicherungskarte nicht fehlen.

Trotz Vorferienstress sollte man sich nur ausgeruht ans Steuer setzen und, um eine Panne im Ausland zu vermeiden, idealerweise das Fahrzeug vor der Abreise auf allfällige Mängel kontrollieren lassen. Ein kurzer Check beim AGVS-Garagisten kann vor bösen Überraschungen in den Ferien schützen. Der AGVS-Garagist weiss ausserdem, was in den verschiedenen europäischen Ländern zur obligatorischen Fahrzeugausrüstung gehört – etwa die oben erwähnte Autoapotheke – und kann diese auch direkt zur Verfügung stellen. Einige Garagisten bieten nebst dem Verkauf auch die Vermietung von Dachboxen und anderem Transportzubehör an, so dass das ganze Familiengepäck sicher verstaut werden kann.