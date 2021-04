Platz 11: Charlene de Carvalho-Heineken

Die Holländerin Charlene de Carvalho-Heineken, die übrigens auch die Schweizer Staatsbürgerschaft besitzt, konnte ihr Vermögen letztes Jahr zünftig aufstocken. Von 11,9 Milliarden Franken wuchs ihr Kontostand auf 15,5 Milliarden Franken an. Damit gehört sie zu den reichsten Frauen der Welt und ist in den Top 10 der reichsten Menschen der Schweiz. Das, obwohl ihr nur 23 Prozent des Bier-Giganten Heineken gehören.

Platz 10: Jorge Paulo Lemann

Ebenfalls mit Bier (Budweiser), aber auch mit Ketchup (Heinz) wurde der Schweizer Jorge Paulo Lemann zu einem der reichsten Männern der Welt. Der Sohn eines Käsehändlers aus Langnau im Emmental startete seine Karriere als Praktikant bei der Credit Suisse in Genf, als Investment-Banker wurde er ziemlich schnell reich. Das verdiente Geld investierte er klug in verschiedene Bier-Firmen, der finanzielle Durchbruch kam, als er die US-Firma Anheuser-Busch, die Produzentin von Budweiser, kaufte. Später schnappte er sich für 26 Milliarden Franken den Ketchup-Brand Heinz. Diese Geschäfte verhalfen Lemann zu einem krassen Reichtum. 2021 wird sein Vermögen von «Forbes» auf 15,7 Milliarden Franken geschätzt.

Platz 9: Lee Man Tat

Der Grossvater von Lee Man Tat gilt als Erfinder der Austernsauce, 1888 gründete er die Saucen-Firma Lee Kum Kee, die heute zu den grössten Herstellern von asiatischen Saucen und Gewürzen weltweit gehört. Lee Kum Kee ist ein Familienunternehmen und generiert unglaubliche Umsätze, was dem Besitzer ein Vermögen von 16,1 Milliarden Franken beschert.

Platz 8: Emmanuel Besnier

Der 50-jährige Franzose Emmanuel Besnier ist Chef von Lactalis, einem der weltgrössten Milchverarbeiter. Das Unternehmen hat 75’000 Mitarbeiter, die in 230 Fabriken in 43 Ländern bekannte Produkte wie Babybel oder Boursin herstellen. Auch die Schweizer Firma Baer oder der italienische Käseproduzent Galbani gehören zum Konzern und sorgen für Traumumsätze. Kein Käse – Besnier vergrösserte sein Vermögen im Jahr 2020 um 6 Milliarden Franken und besitzt nun 17,7 Milliarden Franken .

Platz 7: Zhang Yong

Die Restaurant-Kette Sichuan Hot Pot sorgte auch in der Pandemie für fette Umsätze.

Während europäische Restaurants in der Corona-Krise um ihre Existenz bangen, gehen die Umsätze der chinesischen Kette Sichuan Hot Pot durch die Decke. Zhang Yong besitzt 768 Lokale in China, Singapur, Japan und den USA – die Pandemie hat ihn überhaupt nicht getroffen – im Gegenteil. Sein Vermögen wuchs 2020 von 10 Milliarden auf 21,3 Milliarden Franken an. Fun Fact: Zhang Yong hat weder einen Schulabschluss, noch weiss er, wie man sein Signature-Gericht, den Sichuan Hot Pot, zubereitet.