1 / 9 Stilexperte Jeroen van Rooijen gibt im Interview Tipps, wie man sich trotz Ghettofaust-Verbot begrüssen kann. KEYSTONE So ist es laut BAG richtig: Viola Amherd und Ignazio Cassis begrüssen sich aus der Distanz mit einem Lächeln. keystone-sda.ch Diesem Begrüssungsritual hat das BAG hingegen dem Kampf angesagt: Die Ghettofaust – wie hier Ende August zwischen Bundesrat Guy Parmelin und dem CVP-Nationalrat und Präsidenten des Schweizer Tourismusverbands Nicolo Paganini – soll ab sofort Tabu sein. KEYSTONE

Herr van Rooijen, in der neuen Kampagne rät das BAG von der Begrüssung mittels Hand, Faust und Umarmung ab. Welche Alternativen sehen Sie als Verhaltensexperte?

Die Alternativen ohne Körperkontakt sind sehr begrenzt. Eine Möglichkeit wäre etwa der Vulkanier-Gruss aus der Serie «Star Trek»: Mr. Spock hält dazu die Hand in die Höhe und bildet mit seinen gespreizten Finger ein «V». Oder wie bei ET den Zeigefinger hochzuhalten. Das Begrüssen mit Verbeugung finde ich wenig elegant. Mit dem Füdli zusammenstossen ist ebenfalls etwas umständlich. Das Anprosten mit dem Schuh hat sich nicht durchgesetzt – wenn man das Gegenüber tritt, stösst man nicht auf Gegenliebe. Sonst bleibt nur noch das gegenseitige Zuwinken übrig, wie es die Queen macht. Es ist trist.

Kann man der Bevölkerung das mittlerweile sehr beliebte Fäustchen wieder abgewöhnen?

Es war eine Sensation, wie schnell das Händeschütteln wegzubringen war. Da war das BAG sehr erfolgreich. Ich habe aber das Gefühl, dass es für viele Menschen beim Fäustchen mit der Akzeptanz aufhört. Auch ich fand die Corona-Faust noch vernünftig, sie bot minimale Berührung auf grosse Distanz. Vielleicht wäre das Handschuhtragen beim Fäustchen eine Lösung.

Wie reagiere ich anständig, wenn mir jemand die Faust hinstreckt oder zur Umarmung ansetzt?

Wenn ich Körperkontakt vermeiden will, stecke ich einfach die Hände in den Hosensack. Dann erhebe ich meine Hand neben das Gesicht und mache eine kleine Winkbewegung. Im Stil von: «Ich sehe dich, möchte dich aber nicht berühren.»

Was tun, wenn beide unsicher sind, wie man sich begrüssen soll?

Ich habe mir angewöhnt, auf eine gewisse Distanz mit den Armen hinter dem Rücken stehen zu bleiben und Hallo zu sagen. Dann kann man das Dilemma ganz direkt ansprechen und fragen: «Wie begrüssen wir uns?» Wenn die andere Person eine Umarmung will, muss man dann selber eine Risikoabwägung machen. In diesen Zeiten sind Worte das beste Mittel, um Verwirrung und Unsicherheit zu minimieren.