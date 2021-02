2020 werde «als Jahr des Schreckens» in die Geschichte des Tourismus eingehen, schreibt Schweiz Tourismus. Trotzdem sei Tourismusmarketing auch in dieser Zeit möglich. Wie das geht, will die Organisation am Freitag verraten. Die Branche wird auf eine Nachhaltigkeitsstrategie setzen. Der Livestream beginnt um 11 Uhr.