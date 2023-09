Kim Kardashian ist mit raspelkurzen Haaren kaum wiederzuerkennen

Kim Kardashian (42) hat mit einem Instagram-Post ihre Fans überrascht. Für das Magazin «CR Fashion Book» posierte die Unternehmerin für die Fotografin Nadia Lee Cohen in einem ungewöhnlichen Look. «Verrückt, ich war auf dem ersten Cover und jetzt, zehn Jahre später, bin ich immer noch inspiriert von Carine Roitfeld», erklärte Kardashian über die Gründerin der Zeitschrift und die Jubiläumsausgabe. «Ich liebe dich. Danke, dass ich dabei sein darf.»

In der 23. Ausgabe «CR Fashion Boom Muses» zeigt sich der Reality-TV-Star mit raspelkurzen Haaren à la Bianca Censori, die neue Partnerin ihres Ex Kanye West (46), und in verschiedenen Outfits, darunter ein einfaches weisses Top oder ein schwarzer Pullover in Kombination mit weissen Socken. «Kim Kardashian, die aus dem Reality-TV kommt, zum Wirtschaftsmogul aufgestiegen ist und bahnbrechende Reformen im Strafvollzug angestossen hat, ist die Muse dieser Generation, die neu definiert, was es bedeutet, zu inspirieren», heisst es in einem Posting des Magazins.