Die wichtigsten Punkte - Wie kocht man Trinkwasser richtig ab – und wie lange ist es haltbar?

Durch das Hochwasser kann es in den entsprechenden Regionen zu Problemen mit der Trinkwasserversorgung kommen. (Im Bild: Hochwassersituation in Thun, 14. Juli 2021)

Die heftigen Regenfälle und Stürme der letzten Tage haben nicht nur für von Weitem sichtbare Schäden gesorgt. Mancherorts ist auch die Trinkwasserversorgung betroffen, etwa im Dorf Cressier im Kanton Neuenburg. Dort musste sie am Mittwoch teilweise abgestellt werden. Eine Massnahme, die angesichts der noch immer steigenden Pegel – etwa in Luzern – auch andere Ortschaften treffen könnte. Auch im Westen von Deutschland, wo weite Teile des Landes überflutet sind, wurden die Menschen aufgefordert, ihr Trinkwasser abzukochen.

Warum kann die Trinkwasserversorgung bei Hochwasser überhaupt problematisch werden?

Wie lange muss das Wasser kochen?

Für welche Zwecke muss das Wasser abgekocht werden?

Grundsätzlich für all jene Situationen, in denen Wasser geschluckt werden kann oder es über offene Wunden in den Körper gelangen kann. Das heisst: So lange die Abkoch-Empfehlung besteht, sollten für die Essenszubereitung nur abgekochtes oder abgepacktes Wasser verwendet werden. Dies vor allem dann, wenn die Zutaten vor dem Verzehr nicht erhitzt werden, etwa bei Salat, Gemüse oder Früchten. Auch Eiswürfel sollten während dieser Zeit nur aus abgekochtem oder abgepacktem Wasser hergestellt werden.