Doktor Sex: «Wie komme ich aus der Gefühls-Sackgasse heraus?»

«Ich hätte den Mann fürs Leben gefunden», sagt Kate. Noch immer vermisst sie ihren Ex.

Antwort von Doktor Sex

Wenn mir Menschen von ihren Seelenverwandtschaften erzählen, spüre ich stets eine gewisse Irritation. Was mich am Konzept herausfordert, ist die Grundhaltung dahinter. Es wird nämlich vorausgesetzt, dass die beste Beziehung, die ist, in der beide möglichst ähnlich oder idealerweise gleich sind.