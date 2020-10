Ohne Tippen«Wie komme ich nach Montreux?» – SBB führt Sprachassistenten ein

Ausserdem könnten in Zukunft so auch Billett-Automaten und Callcenter bedient werden.

Viele Einsatz-Möglichkeiten

Die Neuerungen sollen aber nicht ausschliesslich für das Smartphone nützlich sein. So könnte beispielsweise auch die Bedienung von Billettautomaten via Spracheingabe vereinfacht werden. Dies ist einerseits für Personen mit körperlichen Beeinträchtigungen nützlich, andererseits ist es in Zeiten von Corona so oder so sinnvoll, so wenige Dinge im öffentlichen Raum wie möglich anzufassen.