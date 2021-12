Wie komme ich über die Trennung hinweg? – Lilli weiss Rat

Ich bin seit 3 Monaten getrennt und hatte noch nie so schlimmen Liebeskummer. Am liebsten möchte ich die Trennung rückgängig machen. Habt ihr Tipps, wie ich wieder glücklich sein kann? M, 21

Ich weiss nicht genau, wie eure Trennung verlaufen ist. Jede Trennung ist unterschiedlich. Und der Abschied bei einer Trennung tut weh. Manchmal so doll, dass es kaum zum Aushalten ist. Aber eins ist sicher: Der Moment wird kommen, an dem du aufwachst und dein erster Gedanke ist nicht mehr die vergangene Beziehung. Sei aufmerksam für die Momente, in denen alles gut ist.