Nachtzüge verkehren erst ab Mitte Juli

Wie kommen wir dieses Wochenende vom Ausgang nach Hause?

Dieses Wochenende darf wieder bis in die tiefste Nacht hinein gefeiert werden. Der Nachhauseweg wird aber erschwert, da die Nachtzüge erst wieder ab dem 17. Juli verkehren.

Keine Sperrstunde mehr für Bars, Clubs bleiben wieder bis in die frühen Morgenstunden geöffnet und man darf sich wieder in grossen Menschenmengen aufhalten – dieses Wochenende ist das erste seit der Corona-Krise, wo wieder richtig gefeiert werden kann, ohne dass man bereits um Mitternacht nach Hause gehen muss.

Nachtverbindungen erst wieder ab Mitte Juli

Erst in der Nacht vom 17. Juli nimmt der Zürcherverkehrsverbund (ZVV) die Verbindungen wieder in Betrieb. Das dritte Juli-Woche ist laut der ZVV der frühestmögliche Betrieb für die Wiederinbetriebnahme, da für das ZVV-Nachtnetz verschiedene Transportunternehmen zuständig sind und die Koordination dieser ein paar Wochen Organisationszeit erfordere. Dies gilt auch für sämtliche SBB-Züge, da der regionale Nachtverkehr zwischen den Kantonen und seinen Verkehrsverbünden geregelt wird, wie es bei der SBB heisst.

In der Ostschweiz müssen sich Nachteulen auch bis dahin gedulden. Die Nachtlinien der Schaffhauser Verkehrsbetriebe (VBSH) fahren aber bereits ab 3. Juli wieder gemäss Fahrplan. Wer also nicht doch schon mit dem letzten Zug nach Hause will, kann immer noch per Uber oder Taxi heim – oder auch die Nacht im Club durchmachen und auf die erste Verbindung am Morgen früh gehen.