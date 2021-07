Eschlikon - Wie kommt dieses Toi Toi auf den Baum?

Es ist ein ungewöhnliches Bild: Ein Toi Toi mitten auf einem grossen Baum im Thurgauer Dorf Eschlikon. Einem News-Scout ist das Toi Toi per Zufall aufgefallen, als sie am 22. Juni auf ihren Zug wartete. Die 31-Jährige sagt: «Ich weiss nicht, wie es auf den Baum kam. Ich musste zwei Mal hinschauen, ob es wirklich das ist, wofür ich es hielt.» Sie sei im ersten Moment ein wenig verwirrt gewesen. «Aber ich finde es auch lustig», so die Thurgauerin. Sie habe so etwas Ungewöhnliches noch nie gesehen. Antworten zu dem Toi Toi hat sie aber nicht. Am Wochenende sei es noch immer auf dem Baum gewesen.