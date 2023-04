USA: Wie Jack Teixeira geheime Pentagon-Dokumente veröffentlichen?

Jack Teixeira soll in einer Chatgruppe geheime Akten zum russischen Krieg in der Ukraine geteilt haben. Doch wie konnte es zum mutmasslichen Datenleck durch einen Nationalgardisten kommen?

Darum gehts Als mutmasslicher Hauptbeteiligter an den Pentagon-Leaks steht der mittlerweile vom FBI verhaftete Jack Teixeira im Fokus.

Unklar bleibt, wie der 21-jährige Nationalgardist an die Geheimakten gelangen konnte.

Als Spezialist für Cyber-Transportsysteme könnte für ihn eine erhöhte Sicherheitsfreigabe gegolten haben.

In roten Sporthosen und grünem Shirt wird ein jugendlich aussehender US-Amerikaner von Sondereinsatzkräften des FBI abgeführt. Mehrere schwer bewaffnete Männer, die in einem gepanzerten Fahrzeug vorgefahren sind, verhaften den 21-jährigen Jack Teixeira «ohne Zwischenfälle», wie Generalstaatsanwalt Merrick Garland später bekannt gibt. In der verschlafenen Kleinstadt Dighton im Bundesstaat Massachusetts fand am Donnerstag die Verhaftung des Mannes statt, der mit dem mutmasslichen Leak geheimer Pentagon-Dokumente eine der grössten Sicherheitskrisen der USA der letzten Jahre heraufbeschwor.

Am Freitag soll Teixeira in Boston vor Gericht erscheinen. Dem 21-Jährigen wird eine massgebliche Beteiligung an der Veröffentlichung von mehr als 500 empfindlichen Dokumenten der US-Geheimdienste vorgeworfen. Ihm droht wegen unerlaubter Weitergabe von geheimen Regierungsdokumenten eine lange Haftstrafe.

Obwohl Pentagon-Sprecher Chris Meagher die Leaks am Montag als «sehr hohes» Sicherheitsrisiko für die nationale Sicherheit bezeichnet hatte, kursierten die entsprechenden Dokumente bereits seit einigen Wochen im Internet. Ein Eingreifen der Geheimdienste war augenscheinlich lange ausgeblieben.

Begonnen hatte das Datenleck vermutlich bereits vor einiger Zeit auf der Online-Plattform Discord, einer vor allem in der Gaming-Szene beliebten Webseite, die Echtzeit-Chats in Ton, Video sowie Text bietet. Dort soll der junge Verdächtige bereits seit Jahren Posts über Waffen, Spiele und seine Lieblingsmemes abgesetzt haben – und laut seinen Chatpartnern auch mutmassliche US-Geheimnisse. Kurz vor der Bestätigung seiner Identität durch Behördenvertreter hatten das Investigativnetzwerk «Bellingcat» und die «New York Times» zuerst über den 21-Jährigen berichtet. Auf Discord soll Teixeira unter dem Pseudonym «OG» agiert haben.

In Unterhaltungen in der Discord-Gruppe namens Thug Shaker Central habe der 21-Jährige über Monate hinweg Material gepostet, das er als geheim bezeichnet habe, so ein Informant. Zunächst habe er die Informationen selbst getippt, doch dann sei er vor einigen Monaten dazu übergegangen, Bilder von zusammengefalteten Dokumenten zu posten, da er das Gefühl gehabt habe, nicht ernst genommen zu werden. Teixeira wollte sich offenbar vor allem auch vor seinen Online-Freunden profilieren und ist wohl kein klassischer «Whistleblower», dem es um die Offenlegung vermeintlicher Missstände geht, wie der «Spiegel» schreibt.

Hatte Teixeira Einsicht in Geheimakten?

Doch wie konnte ein rangniederer Nationalgardist mutmasslich ein solches Datenleck verursachen? Hier gibt es noch viele Fragezeichen. Wie genau Teixeira an die Dokumente kam, ist unklar. Gemäss Pentagon-Sprecher Patrick Ryder bekommen Militärangehörige schon in einem sehr jungen Alter viel Verantwortung. Als Zuständiger für Netzsicherheit könnte er Einsicht in die Geheimakten erhalten haben, mutmasst ein Pentagon-Mitarbeiter gegenüber der Nachrichtenagentur AP.

Teixeira diente als Spezialist für Cyber-Transportsysteme in einer Einheit der Nationalgarde von Massachusetts, die für den Luftraum zuständig ist. Als IT-Fachmann kümmerte er sich um Kommunikationsnetzwerke, darunter die Verkabelung und Online-Hubs. In dieser Funktion dürfte für ihn eine höherstufige Sicherheitsfreigabe gegolten haben, weil ihm auch die Verantwortung für den Schutz der Netzwerke übertragen worden sein dürfte. Dies sagte eine in die Abläufe eingeweihte Person beim Pentagon der Nachrichtenagentur AP.

Ebenfalls existiert die Theorie, dass der 21-Jährige die Dokumente in einem zur Vernichtung vorgesehenen Sack gefunden hat – in einem sogenannten «Burn Bag». Ein Experte gab gegenüber dem US-Nachrichtensender CNN an, dies könnte auch erklären, dass viele der geleakten Akten ausgedruckt und zerknittert waren.

