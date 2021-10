Fans aus aller Welt melden sich an – «Wie lange fährt das Federer-Tram noch? Ich fliege aus Japan an»

Auf blauem Grund werden auf dem Tram Meilensteine in der Karriere des Maestro gezeigt.

Roger Federer hat am Freitag 22. Oktober 2021 von den Basler Verkehrs-Betrieben sein eigenes Tram erhalten und bei der Jungfernfahrt begleitet.

Nun planen Fans der Tennis-Legende aus aller Welt, mit einer Tramfahrt in Basel ihrem Idol näher zu sein.

Federer war an der Zeremonie zugegen und nahm während der Jungfernfahrt platz im Drämmli.

Am Freitag wurde der «Federer Express» eingeweiht. Das Tram der Basler Verkehrsbetriebe ist Tennis-Legende Roger Federer gewidmet.

Seit einigen Tagen fährt der «Federer Express» durch Basel. Das Flexity-Tram kommt nicht im Grün der Basler Verkehrsbetriebe (BVB) daher, sondern würdigt auf blauem Grund Meilensteine der Tennis-Karriere von Roger Federer. Der Maestro war Ehrengast bei der Einweihung des Tramzugs am Freitag und nahm bei der Jungfernfahrt selber im Drämmli platz. Kaum waren die Bilder von Federer und dem Federer-Tram auf Twitter, kamen tausende Reaktionen von Fans, und zwar aus der ganzen Welt.

Einige Fans haben das Tram, das auf der Linie 8 fährt, bereits erwischt. So konnte User Momoshiba noch am selben Tag mit dem «Federer Express» fahren und freut sich: «Bin gerade damit gefahren!».

Nicht alle Roger Federer-Fans haben gerade das Glück in Basel – oder auch nur in der Schweiz – zu sein. So fragt sich User Haruka aus Japan, wie lange das Tram fahren wird. Für die Fahrt mit dem Express bräuchte es zunächst einen Flug.