10 Sekunden am Po begrapscht: Urteil in Italien empört

Damit reagieren sie auf den Freispruch eines Hauswarts am Institut Roberto Rosellini Cine Tv, der am 12. April 2022 das Gesäss einer 17-jährigen Schülerin «eine Handvoll Sekunden» begrapscht hatte. Der 66-jährige Antonio Avola wurde vor einigen Tagen von einem Gericht in Rom freigesprochen, weil das «kurze Befummeln» nicht als Straftat angesehen wurde.

Hauswart steckte seine Hand in die Hose des Opfers

Der Freispruch des sexuellen Übergriffs empört viele. Vor Gericht hatte das Opfer den Vorfall an jenem Tag vor über einem Jahr geschildert: Die junge Frau lief gerade die Treppe des Instituts hinauf, als sie spürte, wie jemand seine Hände in ihre Hose steckte, ihren Slip bewegte und ihren Hintern berührte. «Zwischen fünf und zehn Sekunden» sei sie berührt worden, sagte sie den Richtern. Avola soll in dem Moment zu ihr gesagt haben: «Du weisst, dass das ein Scherz war.» Vor Gericht bestritt der Beschuldigte, dass er seine Hand in die Hose der Frau gesteckt hatte.