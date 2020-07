«Club mit 300 Leuten zu gefährlich»

Infektiologe stellt drei Forderungen an Alain Berset

Erneut Ansteckungen in Clubs und über 250 Fälle am Wochenende: Ein Experte fordert im Kampf gegen die zweite Welle Massnahmen.

Zahlreiche Länder haben derzeit mit steigenden Fallzahlen zu kämpfen. In Prag etwa sind über 100 Ansteckungen auf eine Party zurückzuführen. In Katalonien müssen die Discos wieder schliessen. Auch in der Schweiz steigen die Corona-Zahlen wieder an. In den letzten sieben Tagen wurden im Schnitt 115 neue Fälle gemeldet. In Bern mussten nach einem erneuten Corona-Fall in einem Club Hunderte Menschen in Quarantäne.