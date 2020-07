Stark bedroht

Wie lange gibt es die Schweizer Gletscher noch?

Die Gletscherschmelze kann Wasserknappheit und Erdrutsche zur Folge haben. Diese Gletscher sind am stärksten gefährdet – oder bereits verschwunden.

Die Schweiz gehört zu den Ländern, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind. Die Erwärmung seit dem Messbeginn 1864 beträgt hierzulande über 2 Grad Celsius und ist damit doppelt so hoch wie im weltweiten Mittel (0,9 Grad Celsius). Im gesamten Alpenraum wird seit den 1980er-Jahren ein starker Gletscherschwund beobachtet. Dieser steht in direktem Zusammenhang mit den erhöhten Treibhausgasemissionen und dem dadurch verursachten globalen Temperaturanstieg. In 40 Jahren sind die Gletscher um ein Drittel geschrumpft. Allein von Oktober 2018 bis September 2019 gingen 2 Prozent des Eisvolumens der Schweizer Gletscher verloren. In den zwei Jahren zuvor war der Rückgang noch etwas stärker gewesen. 2019 verloren vor allem die Gletscher im Norden und Osten der Schweiz an Masse, dort ging die Eisdicke im Durchschnitt um ein bis zwei Meter zurück.

Gletscher haben eine zentrale Rolle im Wasserkreislauf, da sie Abflussschwankungen ausgleichen. Kurzfristig bedeutet der Klimawandel aufgrund von Schmelzeis mehr Wasser für die Alpenregion. «Danach gibt es weniger Wasser, und dieses wird schlechter verteilt. Vor allem in trockenen Sommern wird Gletscherwasser fehlen», warnt WWF Schweiz. «In den Alpen ist der Wendepunkt wohl jetzt erreicht. In den meisten Einzugsgebieten Südamerikas liefern die Gletscher schon heute weniger Wasser. In Asien und Nordamerika hingegen dürften die Gesamtabflüsse von Gletschern noch bis etwa Mitte des Jahrhunderts ansteigen und erst dann in einen Abwärtstrend übergehen», schrieb Matthias Huss, Oberassistent an der Versuchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und Glaziologie an der ETH Zürich und Leiter des Schweizer Gletschermessnetzes 2018 in einem Blogbeitrag. Ausserdem werden durch das schnelle Abschmelzen der Gletscher grosse Schuttareale freigelegt. Das lockere Gestein kann bei Starkregen als Murgang oder Erdrutsch Täler und Siedlungen gefährden. Laut WWF Schweiz war beim Bergsturz in Bondo im Kanton Graubünden, der im Jahr 2017 acht Menschenleben forderte, der Gletscher «zumindest ein Glied in der Unglückskette».