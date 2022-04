Sion – Basel: «Kein Leckerbissen» – Basel trifft, doch es gibt Abseits

Der FC Basel ist besser in die Partie gestartet, schaffte es jedoch nicht früh in Führung zu gehen. Sion wurde dann je länger je besser. Trotzdem blieb es eine eher bescheidene Partie mit nur wenigen guten Tormöglichkeiten. Beide Mannschaften müssen sich definitiv steigern, wenn sie heute als Sieger vom Platz gehen möchten. Man kann gespannt sein, welches Team sich in der zweiten Halbzeit steigern kann.