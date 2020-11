Frage von Paul ans AGVS-Expertenteam:

Antwort

Dass du das Benzin in Metallkanistern gefüllt hast, ist schon mal eine gute Idee. Eine Lagerung in Metallbehältern ist deutlich länger möglich als in Behältern aus Kunststoff. Vorausgesetzt natürlich, dass der Verschlussdeckel wirklich dicht ist. Kunststoffbehälter – dazu zählen auch die Benzintanks in den meisten Fahrzeugen – sind in der Regel nicht zu 100 Prozent luftdicht. Dies führt dazu, dass die leichtflüchtigen Bestandteile des Benzins mit der Zeit verdunsten und sich der Treibstoff im Verbrennungsmotor dann unter Umständen nicht mehr gut entzünden lässt. In Plastikkanistern solltest du Benzin deshalb nicht länger als zwei bis drei Jahre aufbewahren, während eine Lagerung in dichten Metallkanistern auch über mehr als zehn Jahre möglich ist.