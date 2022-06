Talk mit Armeechef Thomas Süssli: Wie lange könnte sich die Schweiz im Kriegsfall verteidigen? – «vier Wochen»

Das Interview mit Armeechef Thomas Süssli in voller Länge.

Die Redaktion hat Süssli in Bern im Rahmen der Reihe «Live aus dem Chefbüro» im Bundeshaus getroffen. Der Armeechef beantwortete dabei Fragen der 20-Minuten-Community.

Die wichtigsten Fragen und Antworten aus dem Livechat siehst du hier in den Videos:

«Es gibt keine Bedrohung aus Russland für die Schweiz»

«Das Heer könnte sich ohne Luftschutz nicht bewegen»

Leser Ignaz will wissen, wie lange die Schweizer Armee einem Angriff widerstehen könnte? «Nur wenig lange, etwa vier Wochen», sagt Süssli. Die 36 Kampfflugzeuge könnten etwa vier Wochen das Land verteidigen, die Bodentruppen könnten sich ohne Luftschutz gar nicht bewegen.

«Unsere Miliz würde kommen, wenn es sie braucht»

Leser Leo will wissen, warum das Militär Leute mit null Bock rekrutiert? «Viele sind motiviert und sehen vor allem jetzt einen Sinn in dem, was sie tun», sagt Süssli. Er sei überzeugt davon, dass die Miliz kommen würde, wenn es sie brauche.