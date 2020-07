vor 16min

Fünf Niederlagen in Folge

Wie lange stützt FCZ-Präsident Canepa seinen Trainer noch?

Die Misere beim FCZ spitzt sich zu. Zwei Runden vor Schluss droht gar die Barrage. Magnin macht sich Sorgen. Und Canepa – wie lange steht er noch hinter dem Coach?

von Eva Tedesco

FCZ-Trainer Ludovic Magnin spricht nach dem 0:2 gegen Sion über seine Sorgen. Video: 20 Minuten

Darum gehts Der FCZ taumelt nach der fünften Niederlage de suite.

«Ich habe die Unsicherheit der Mannschaft gespürt», sagt FCZ-Coach Magnin.

Der Romand konnte die Zürcher bisher nicht zu einer stabilen Mannschaft formen.

Wackelt sein Stuhl als Trainer?

Europa. Das hat sich der FCZ zu Beginn dieser langen Saison als Ziel gesetzt. Seit Dienstagabend und dem 0:2 gegen Sion im Nachtragsspiel ist der Traum vom europäischen Geschäft aber endgültig ausgeträumt. «Ich habe andere Sorgen, als diesen Platz 4», sagt Trainer Ludovic Magnin. Nach der fünften Niederlage in Folge plagen den FCZ Abstiegssorgen.

Die Aussichten sind wenig rosig, wenn man dem Auftritt am Dienstag als Massstab nimmt. Dem FCZ fehlte es an Stabilität in der Defensive, an Inspiration im Mittelfeld und Qualität in der Offensive.

Es fehlte eigentlich an allem. Aber sicher nicht an der Einstellung und am Willen, nimmt Magnin sein Team in Schutz. «Ich habe die Unsicherheit der Mannschaft gespürt und das stört mich mehr als die Fehler», sagt Magnin. Aber welche Sorgen plagen den FCZ-Trainer vor dem nächsten Spiel am Freitag in Luzern konkret?

Unglücklicher FCZ-Präsident

«Wenn du in einer Saison 67 Gegentore bekommst, zeigt das, dass etwas fehlt – punkto Persönlichkeit, punkto Lufthoheit. Man muss nur schauen, wie das Tor von Uldrikis entstanden ist. Wir sind in der Box in Überzahl und kassieren trotzdem ein Tor. Das ist nicht einfach zu schlucken», sagt Magnin, «wir sind in einer schwierigen Phase, in einem guten Moment rutscht eine der vielen Halbchancen, die wir hatten, ins Tor. Aber es bringt nichts, zu jammern und auch nicht, meiner Mannschaft in so einem Moment ein Messer in den Rücken zu stossen.»

Ganz sicher bringt Jammern keine Punkte. Und mindestens einen Zähler braucht der FCZ aus den verbleibenden zwei Runden, um die Barrage abzuwenden. «Es ist wichtig, dass wir jetzt nicht zweifeln, sondern die Energie bündeln und den Punkt am Freitag holen.»