Corona-Virus – Wie lange wird im Flugzeug reisen ohne Impfung möglich sein?

Kommt die Impfpflicht nun auch für die Passagiere? «Auch sie müssen sich Gedanken machen. Es ist wahrscheinlich, dass weitere Länder dem Beispiel Amerikas folgen». sagt Sandrine Nikolic zur «NZZ am Sonntag». Es bringe nichts, den Kopf in den Sand zu stecken, so die Präsidentin Gewerkschaft des Kabinenpersonals Kapers. Sie nimmt Bezug auf die neuen Einreiseregelungen in die USA: Ab Anfang November dürfen nur vollständig gegen das Coronavirus geimpfte Ausländerinnen und Ausländern wieder in das Land einreisen.