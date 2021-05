«Fernweh»-Podcast mit Swiss Nomads - Wie man 14 Jahre lang reist, ohne pleite zu gehen

Ein bisschen träumen und Fernweh stillen – yep, auch darum gehts. Die Podcast-Gäste schwelgen in Erinnerungen an ihre grössten Trips und liefern Inspiration.

In der vierten Folge spricht Host Andrea mit Remi und Marcel von Swiss Nomads .

Das Paar hat am 26. Februar 2007 seine Zelte in der Schweiz abgebrochen und is seither auf Reisen.