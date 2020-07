Hausmittel

Wie man Mücken, Wespen und Fliegen ohne Chemie fernhält

Insektenbesuch beim Abendessen ist lästig, doch synthetische Repellents können der Umwelt schaden. Hier gibt es Tipps für eine natürliche Insektenabwehr.

Wespen mögen süsse Früchte wie Melonen oder Trauben. Wenn ihr in Ruhe draussen essen möchtet, könnt ihr in sicherer Entfernung vom Esstisch eine kleine Schale mit süssen Früchten aufstellen und die unerwünschten Besucher damit vom Essen weglotsen. Wird die Schale immer am gleichen Ort platziert, können die Wespen sich das merken und fliegen automatisch dorthin.

Obwohl Insekten eine wichtige Rolle in unserem Ökosystem spielen, können sie beim Abendessen im Freien stören. Um sie fernzuhalten, muss nicht zu Chemikalien gegriffen werden. Hier gibt es eine Übersicht an natürlichen Hausmitteln gegen ungebetene Insektenbesuche.

Weltweit sind etwa 1,38 Millionen Tierarten bekannt. Mit knapp einer Million Arten haben Insekten den grössten Anteil daran. In den letzten Jahren war jedoch ein regelrechtes Insektensterben zu beobachten. Nicht nur die Artenvielfalt hat abgenommen, sondern auch die Anzahl der Tiere einzelner Arten. In vielen Gebieten der Erde werden gemäss Berichten des Weltbiodiversitätsrates dramatische Verluste bei Bienen, Schmetterlingen und anderen bestäubenden Insekten nachgewiesen. Eine intakte Biodiversität und Insektenwelt ist zentral für die Stabilität unseres Ökosystems und für die Landwirtschaft. Insekten tragen zur Vermehrung von Pflanzen sowie zur Fruchtbarkeit des Bodens bei. Die Bestäuber unter den Insekten leisten somit einen wichtigen Beitrag zur Versorgung der Menschen mit Nahrungsmitteln. Wenn Insekten fehlen, werden viele Pflanzen nicht mehr bestäubt, und insektenfressenden Vogelarten – wozu laut der Vogelwarte Sempach rund 40 Prozent der Schweizer Brutvogelarten gehören – fehlt die Nahrungsgrundlage. Auch ein grosser Teil der Nutzpflanzen ist von bestäubenden Insekten abhängig. Ohne Bestäuber würde es Ernteausfälle geben, vor allem bei pflanzlichen Lebensmitteln wie Früchten und Gemüse.

Auch wenn Insekten eine wichtige Funktion in der Nahrungsmittelkette innehaben, möchten doch die wenigsten von uns das Abendessen im Freien mit Stechmücken, Fliegen oder Wespen teilen. Fast jeden Sommer kommen neue Insektenschutzmittel und Insektizide auf den Markt. Unter den meistverkauften Mücken- und Insektensprays sind viele Repellents mit synthetischen Wirkstoffen. Diese erreichen oftmals über die Kanalisation die Kläranlagen. Substanzen, die in den Reinigungsanlagen nicht abgebaut werden können, kommen schliesslich in den natürlichen Wasserkreislauf. Je weniger Chemikalien im Abwasser landen, desto geringer ist das Risiko, dass sie über Umwege ins Trinkwasser gelangen. Es gibt auch natürliche Mittel, um Insekten fernzuhalten. In der obigen Bildstrecke findet ihr Tipps, wie Steckmücken, Wespen und Fliegen ganz ohne Chemikalieneinsatz vertrieben werden können.