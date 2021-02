The Rona beeinflusst alles und damit auch die prestigeträchtige Halbzeitshow des US-amerikanischen Football-Finalspiels Superbowl, das in der Nacht auf Montag zum 55. Mal ausgetragen wurde. The Weeknd (30) performte im aufgrund der Pandemiebestimmungen nur zu einem Drittel gefüllten Raymond James Stadium (etwa 25’000 Menschen durften rein) in Tampa, Florida und bestritt einen Grossteil seiner 14-minütigen Performance auf (und in) einer Bühne in den Publikumsrängen – es hatte ja Platz.