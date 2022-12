Lionel Messi und Kylian Mbappé machen Katar zum grossen WM-Sieger

Traumfinal : Wie Messi und Mbappé Katar zum grossen Sieger der WM machen

Die Wüsten-WM hat mit Argentinien und Frankreich ein grosses Endspiel erhalten. Das spielt vor allem Gastgeber Katar in die Karten.

Der argentinische Superstar Lionel Messi trifft im WM-Halbfinal gegen Kroatien vom Punkt. Video: SRF

Darum gehts Die WM in Katar endet mit dem Knaller-Final zwischen Argentinien und Frankreich.

Damit kommt es zum Duell der beiden PSG-Superstars Lionel Messi und Kylian Mbappé.

Während sich die Fussballfans aus aller Welt auf einen Leckerbissen freuen, profitiert der Gastgeber.

Die WM hat ihren Traumfinal: Am Sonntag kämpfen Argentinien und Frankreich um den Weltmeistertitel. Doch die Marke «Traumfinal» kommt nicht nur daher, dass es sich dabei um zwei absolute Fussball-Nationen handelt. Die eine will ihren Titel verteidigen, die andere nach vielen Jahren der Sehnsucht wieder gewinnen. Die Albiceleste gegen Les Bleus bedeutet auch das Duell Lionel Messi gegen Kylian Mbappé.

Es sind die beiden grossen Galionsfiguren des katarischen Fussballprojekts, das spätestens 2011 mit der Übernahme von Paris St. Germain (PSG) durch Katars Staatsfonds begonnen hatte – und mit dem Final der Weltmeisterschaft im eigenen Land am Sonntag und auch noch am katarischen Nationaltag seinen vorläufigen Höhepunkt findet.

Sportswashing geht auf

Noch bevor am 18. Dezember um 16 Uhr der Final (live bei uns) angepfiffen wird, steht so Katar als grosser Sieger der WM fest. Die Organisation des rund einmonatigen Turniers wird von Fussballlegenden über Fans bis zu den kritischsten Journalisten vor Ort gelobt, ohne irgendeinen Zwischenfall dürfte es zudem als wohl als friedlichste WM in die Geschichte eingehen.

Und dann eben dieses Traumfinal als Schlussfeuerwerk. Denn dank dem direkten Duell der beiden Ausnahmekicker Messi und Mbappé generiert das Turnier dermassen viel Weltaufsehen, sodass sämtliche Kritik, die im Vorfeld der WM sehr laut gewesen war und während des Anlasses allmählich zu Nebengeräuschen verstummte, ein für alle Mal übertönt werden dürfte.

Dies lässt den Schluss zu: Katars Plan, das milliardenteure Projekt als grosse Marketing- und Imagekampagne zu nutzen, scheint voll aufzugehen. Und dies ausgerechnet dank der beiden Superstars, die bei ihrem Club PSG Multi-Millionen-Gehälter kassieren, dank den Katarern. Das Konzept des Sportswashing, also der Imagepolitur mit der Austragung von Sportanlässen, funktioniert.

Katar steht bereits als grosser Sieger der WM fest. AFP

Die Bühne des grossen Duells

So wird Katar am Sonntag zur grossen Bühne eines Duells, das alles in den Schatten stellen wird. Ein Duell, das entweder Lionel Messis grosse Karriere ein für alle Mal vergolden wird – oder aber endgültig die Wachablösung im Fussball-Olymp manifestiert.

So oder so: Im Lusail-S tadion, Katars Fussballtempel mit fast 90’000 Plätzen, wird sic h Katar als ideale Bühne eines globalen Showdowns – und so als Partner der Welt für grossartige Angelegenheiten zeigen – und Themen wie die «One Love»-Captainbinde, die homophobe Aussage eines WM-Botschafters oder tote Gastarbeiter vergessen lassen.

PSG-Spiele knapp verpasst

Einen kleinen Vorgeschmack dafür gab es bereits im Halbfinal, als mit Marokkos Abwehrstar Achraf Hakimi und Frankreichs Sturm-Rakete Kylian Mbappé bereits zwei PSG-Teamkollegen direkt aufeinandergetroffen sind. Rührende Bilder des tröstenden Mbappés nach dem Spiel sind im Nachgang der grosse Gesprächsstoff. In der arabischen und afrikanischen Fussballwelt gilt die aktuelle WM dank Marokkos Märchen sowieso als grosses Highlight der Geschichte. Im benachbarten Saudiarabien, mit dem man nicht immer eine harmonische Beziehung pflegt, hat die Katar-WM gar für einen neuen Feiertag gesorgt, weil die Saudis Argentinien besiegten.

Kleiner Wermutstropfen für die Katarer: Wäre Brasilien nicht im Viertelfinal an den Kroaten gescheitert, wäre es im anderen Halbfinal zum Spiel gegen Argentinien gekommen. Ein Duell, das man wohl als «Traum-Halbfinal» bezeichnet hätte – aufgrund der grossen Rivalität zwischen den beiden südamerikanischen Fussball-Grossmächten. Aber wegen des Duells zwischen Messi und PSG-Kollegen Neymar auch aus Sicht der Katarer.

