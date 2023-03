Blinde Person an der Strasse: Wie musst du hier reagieren?

Frage von Ursi ans Viva-Expertenteam:

Neulich habe ich eine blinde Person mit weissem Stock am Strassenrand gesehen. Ich bin weitergefahren, das Auto hinter mir hat vor ihm angehalten. Wie sind hier die Regeln? Und hätte ein Blindenhund was geändert?

Antwort:

Der hochgehaltene weisse Stock ist bei unbegleiteten Blinden das Signal, dass sie die Strasse queren wollen.

Der weisse Stock wirft gesetzlich quasi einen virtuellen Zebrastreifen auf die Strasse – und zwar überall, also

auch in unmittelbarer Nähe zu einem eigentlichen Fussgängerstreifen. Alle Fahrzeuge (auch Velos!) haben

dann anzuhalten – und zwar sofort, vollständig (kein Rollstopp) und in beiden Richtungen.