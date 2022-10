Ökologisch: Ist deine Zimmerpflanzen-Sammlung nachhaltig?

In den vergangenen zwei Jahren ist die Nachfrage nach Zimmerpflanzen massiv angestiegen, Hashtags wie #plantlover oder #plantcollection zeigen Tausende von begrünten Wohnungen. Während die Pflanzensammlung einen positiven Einfluss auf das Gemüt haben kann und deine Räume heimeliger macht, ist sie nicht so grün, wie man meinen könnte.

Pflanzen-Meilen

Als Plant Miles bezeichnet man den Weg, den die Pflanze zurücklegen muss, bis sie bei dir zu Hause steht. Die meisten Pflanzen, die in der Schweiz verkauft werden, stammen aus dem Ausland – viele davon aus den Niederlanden, einige aber auch vom afrikanischen Kontinent oder anderen weit entfernten Orten. So haben viele dieser Pflanzen lange Reisen hinter sich.

Das Problem mit dem Plastiktopf

Die meisten Zimmerpflanzen, die du in einem Laden kaufst, kommen in einem (meist zu kleinen) Plastiktopf. Diese Töpfe sind alles andere als nachhaltig und sorgen bei der Entsorgung für grosse Mengen an Abfall. Es gibt bereits Unternehmen, die auf abbaubare Töpfe setzen – oder die Pflanzen direkt in dekorativen Steintöpfen verkaufen. Wenn du Pflanzen online bestellst und zu dir liefern lässt, kommt meist noch zusätzliches Verpackungsmaterial dazu und nicht alles davon lässt sich recyceln.

Torfhaltige Erde

Ein weiteres Problem in Sachen Nachhaltigkeit ist die Erde, in der deine Pflanze wächst. Obwohl Torfabbau ein bekanntes Umweltproblem ist und der Abbau in der Schweiz seit 1987 verboten ist, werden immer noch viele Pflanzen in Erde mit Torf herangezogen. So etwas wie eine Deklarierungspflicht gibt es bei den Zimmerpflanzen nicht, du als Käufer oder Käuferin weisst also nicht, wie viel Torf im Topf ist.