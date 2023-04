Greenwashing: Wie nachhaltig sind Coop und Migros wirklich?

Der Detailhändler Migros steht vor allem wegen seines Slogans «Migros macht meh für d’Schwiiz» in der Kritik.

Gut fürs Gewissen ist es allemal, aber ist es auch wirklich gut für die Umwelt? Als «nachhaltig» bezeichnete Produkte geben sich gern einen grünen Anstrich, beispielsweise durch das Bio-Label, die Produktionsbedingungen oder die Verpackung. Dass sie aber oft nicht halten, was sie versprechen, ist nicht nur schlecht fürs Klima, sondern auch für die Kunden.

Denn die sollten sich beim Kauf eines nachhaltigen Produkts – im Vergleich zu einem konventionellen – darauf verlassen können, dass das, was drauf steht, auch stimmt. Das scheint bei den grossen Detailhändlern Coop und Migros aber oft nicht der Fall zu sein, wie die Zeitungen von Tamedia mit Berufung auf die Umweltorganisation Greenpeace schreiben.

Viel Gerede um nichts?

Laut Greenpeace Schweiz sei Greenwashing zwar allgegenwärtig, wiege bei Coop und Migros allerdings doppelt so schwer, denn: Die beiden Ketten geben schweizweit am meisten für Werbung aus. Das Ergebnis: Oft werden schwammige Begriffe benutzt oder Versprechen gemacht, die sich schwer überprüfen lassen. Besonders deutlich werde das bei der Werbekampagne «Migros macht meh für d’Schwiiz», meint Barbara Wegmann, Expertin für Konsum und Kreislaufwirtschaft gegenüber dem «Tagesanzeiger».

Was genau heisst «mehr»? Bei dieser Behauptung wisse man nicht, wozu das kleine, aber feine Wörtchen überhaupt in Bezug gesetzt werde. Transparenter wären klare Zahlen, die deutlich machen, wie sich Kriterien wie Verpackung, Anteil pflanzenbasierter Produkte, Regionalität etc. wirklich vom vorherigen Wirtschaften unterscheiden.