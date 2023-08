Haare wie Olivia Rodrigo: So funktionieren die Wellen

Olivia Rodrigo machts vor

Schuld daran ist unter anderem die erst 20-jährige Überfliegerin Olivia Rodrigo, die auch ungestylt so aussieht, als sei sie eine magische Fee, die sich in die echte Welt verirrt hat. Die Sängerin sah ihre Chance und machte die Fairytale Waves in Nullkommanichts zu ihrem Markenzeichen – immer mehr tun es ihr gleich.

Für wen eignet sich der Look?

Sind deine Haare etwa schulterlang oder länger, kannst du problemlos beim Trend mitmachen. Die Feen-Wellen sind im Vergleich zu ihrem Vorgänger, den Beachwaves, etwas ordentlicher und passen damit zu grossen Events genauso wie in den Alltag – vorausgesetzt, der romantische Look sagt dir zu . Eine spezielle Haarstruktur brauchst du nicht: Da die Fairytale Waves mit Hitze gestylt werden, funktionieren sie auch mit natürlichen Wellen. Wie das genau geht, liest du weiter unten.

So stylst du Fairytale Waves

Wer sich über eine lange Mähne freut, kommt auch ohne Hitze zum Look: Vor dem Schlafengehen etwas Haarschaum in die Haare einkneten und anschliessend zu zwei eng am Kopf geflochtenen, französischen Zöpfen flechten. Am nächsten Morgen sorgen die Fairytale Waves für besonders wenig Styling Aufwand. Wer noch mehr Märchen-Vibes möchte, macht mit Mini-Zöpfen im Haar alles richtig.